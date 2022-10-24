Почти 700 тыс.билетов на Красноярской железной дороге приобретено через интернет за 9 месяцев

11:13

На Красноярской железной дороге за 9 месяцев 2022 года через интернет-сервисы пассажиры приобрели 692 тыс. билетов на поезда дальнего следования. Это на 17% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Доля онлайн-продаж составила 51% от общего числа приобретенных проездных документов.

Более 70% электронных продаж осуществляется через официальный сайт ОАО «ЖД» и мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

При оформлении электронного билета для посадки в поезд пассажиру достаточно предъявить проводнику документ, удостоверяющий личность, который был указан при покупке. Электронная регистрация осуществляется автоматически. Билеты и кассовые чеки сохраняются в личном кабинете пользователя.

С подробной информацией о правилах оформления и возврата электронных билетов и прочих услугах можно ознакомиться на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.