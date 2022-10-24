Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Состав скоростного поезда «Ласточка» сообщением Нижний Новгород – Москва будет увеличен в праздничные дни ноября

2022-10-24 11:05
Состав скоростного поезда «Ласточка» сообщением Нижний Новгород – Москва будет увеличен в праздничные дни ноября
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период ноябрьских праздничных дней по маршруту Нижний Новгород – Москва будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда № 721/722 «Ласточка».

Из Москвы десятивагонный состав отправится 3 и 6 ноября, прибудет в Нижний Новгород 4 и 7 ноября. Из Нижнего Новгорода поезд отправится 4 и 7 ноября, прибудет в столицу в эти же сутки.

Напомним, в праздничные дни ноября между Нижним Новгородом и Москвой назначены дополнительные поезда № 35/36 и № 48/47. Также дополнительный поезд № 51/52 свяжет Нижний Новгород с Ижевском и Казанью.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России) и на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru