Состав скоростного поезда «Ласточка» сообщением Нижний Новгород – Москва будет увеличен в праздничные дни ноября

В период ноябрьских праздничных дней по маршруту Нижний Новгород – Москва будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда № 721/722 «Ласточка».

Из Москвы десятивагонный состав отправится 3 и 6 ноября, прибудет в Нижний Новгород 4 и 7 ноября. Из Нижнего Новгорода поезд отправится 4 и 7 ноября, прибудет в столицу в эти же сутки.

Напомним, в праздничные дни ноября между Нижним Новгородом и Москвой назначены дополнительные поезда № 35/36 и № 48/47. Также дополнительный поезд № 51/52 свяжет Нижний Новгород с Ижевском и Казанью.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России) и на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.