Расписание пригородных поездов на Красноярской железной дороге изменится 28 октября

28 октября в связи с ремонтными работами изменится расписание некоторых пригородных поездов Красноярской железной дороги.
Так, по временному графику в этот день будут курсировать следующие дневные поезда:
Утренний поезд Заозерная – Красноярск отправится в поездку позже на 3 часа 2 мин.: отправление из Заозерного в 11:00 (вместо 6:58), прибытие в Красноярск в 14:49 (вместо 10:47).
Пригородный поезд Красноярск – Снежница – Красноярск 28 октября отменяется (отправление из Красноярска в 10:50, отправление из Снежницы в 12:54).
Время указано местное.
Компания «Краспригород» приносит извинения за доставленные неудобства и просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.
Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.