Расписание пригородных поездов на Красноярской железной дороге изменится 28 октября

2022-10-26 11:11
28 октября в связи с ремонтными работами изменится расписание некоторых пригородных поездов Красноярской железной дороги.

Так, по временному графику в этот день будут курсировать следующие дневные поезда:

  • на 1 час 4 мин. позже выйдет в рейс электропоезд Базаиха – Красноярск – Зеледеево: отправление со станции Базаиха в 13:04 (вместо 12:00), отправление со станции Красноярск в 13:48 (вместо 12:44), прибытие в Зеледеево в 15:25;
  • на 22 минуты позже – электропоезд Зеледеево – Красноярск: отправление из Зеледеево в 15:43 (вместо 15:21), прибытие в Красноярск в 17:31.

Утренний поезд Заозерная – Красноярск отправится в поездку позже на 3 часа 2 мин.: отправление из Заозерного в 11:00 (вместо 6:58), прибытие в Красноярск в 14:49 (вместо 10:47).

Пригородный поезд Красноярск – Снежница – Красноярск 28 октября отменяется (отправление из Красноярска в 10:50, отправление из Снежницы в 12:54).

Время указано местное.

Компания «Краспригород» приносит извинения за доставленные неудобства и просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

