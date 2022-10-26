Расписание поездов Киевского направления столичной магистрали изменится 29-30 октября в связи с переключением путей на цифровую систему управления движением на станции Толстопальцево

Расписание пригородных поездов Киевского направления изменится 29-30 октября в связи с поочередным переключением путей на станции Толстопальцево на современную цифровую систему управления движением поездов. Новая автоматика позволит строить одновременно несколько маршрутов, увеличив пропускную способность участка. Пригородные поезда смогут курсировать по Киевскому направлению, которое в перспективе войдет в будущее МЦД-4, с минимально возможным интервалом в тактовом режиме.

Так, с 15:50 час. 29 октября до 14:35 час. 30 октября на новую цифровую систему будут переключены 1-й и 2-й главные пути на участке Лесной Городок – Апрелевка.

На период работ движение поездов организуют по соседним путям. В связи с этим внесены изменения в расписание поездов на Киевском направлении. У некоторых из них изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек выведут из графика. Также скорректировано расписание некоторых аэроэкспрессов между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила сдужба корпоративных коммуникаций МЖД.