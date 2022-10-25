Дополнительный рейс «Графского поезда» назначен в День народного единства

16:43

4 ноября 2022 года, в День народного единства, экскурсионный поезд на паровозной тяге Воронеж-1 – Графская – Рамонь отправится в дополнительный рейс. Расписание движения «Графского поезда» в этот день будет таким же, как и в обычные дни курсирования состава.

Напомним, что два раза в неделю по субботам и воскресениям ретропоезд отправляется из Воронежа в 09:35 и прибывает в Рамонь в 11:35 с остановкой на станции Графская. Обратно на вокзал станции Воронеж-1 поезд прибывает в 18:08.

Туристический проект «Графский поезд» реализуется с августа 2021 года Юго-Восточной железной дорогой совместно с правительством Воронежской области и АО «ППК «Черноземье». В оформленном в стилистике 19 века вагоне пассажиры прибывают на станцию Рамонь, откуда участников поездки автобусом доставляют в Дворцовый комплекс Ольденбургских – одну из главных туристических достопримечательностей Воронежской области. Также с апреля текущего года пассажиры ретропоезда на автотранспорте из Рамони могут отправиться в парк семейного отдыха в селе Нелжа на обзорную экскурсию, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.