Между Екатеринбургом и Москвой будет курсировать скорый поезд с вагонами нового модельного ряда

2022-10-27 15:05
Между Екатеринбургом и Москвой будет курсировать скорый поезд с вагонами нового модельного ряда
На Свердловской железной дороге назначен новый скорый поезд № 55/56 сообщением Екатеринбург – Москва формирования Уральского филиала Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК», дочернее общество ОАО «ЖД»). Состав сформирован из вагонов нового модельного ряда – одноэтажных плацкартных и купейных вагонов, выполненных в виде двухвагонных сцепов.

Поезд будет курсировать ежедневно. Отправление из Екатеринбурга с 12 декабря 2022 года в 00:35 (здесь и далее время местное), из Москвы – с 13 декабря в 13:18. В пути он будет находиться менее суток, что на 1-2 часа меньше, чем у других поездов на данном направлении. Маршрут пройдет через станции Дружинино, Красноуфимск, Янаул, Сарапул, Агрыз, Восстание-Пассажирская (Казань), Муром 1 и другие.

Каждый вагон поезда оборудован системой кондиционирования воздуха, биотуалетами, душевой кабиной. Для удобства пассажиров с маленькими детьми в одной из санитарных комнат имеется пеленальный столик. Благодаря новым планировочным решениям в вагонах организованы дополнительные зоны общего пользования, где установлены специальные аппараты для фильтрации и нагрева воды – пурифайеры. Пространство купе максимально эргономично и приспособлено под потребности пассажиров в пути: есть столик-трансформер, солнцезащитные светонепроницаемые шторы, персональные сейфы, розетки, USB-порты и светильники.

В поезде предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, есть мужские/женские купе, багажное купе; доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами.

Билеты на новый поезд уже в продаже. В том числе доступны билеты по более низкому невозвратному тарифу. Приобрести проездные документы можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах за 90 суток до отправления поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

