Расписание пригородных поездов и экспрессов на Московской железной дороге изменится в ноябрьские праздники

Для удобства пассажиров в предпраздничные и праздничные дни, с 3 по 6 ноября, Московская железная дорога и АО «Центральная ППК» внесли изменения в расписание пригородных поездов всех радиальных направлений.
Электропоезда будут курсировать по расписанию:
Также изменится порядок следования ряда экспрессов, связывающих Москву с Тулой, Владимиром, Большой Волгой, Голутвиным, Рязанью, Калугой, Александровом и остановочным пунктом Крутое.
Кроме того, внесены корректировки в расписание электричек между Москвой и станциями Железнодорожная, Петушки, Лобня, Голутвин, остановочными пунктами Ипподром и пл. 88 км. Изменения затронут и два поезда на БМО, выполняющих рейс между станциями Киржач и Александров.
На маршруте Черусти – Вековка Казанского направления 3, 4 и 6 ноября будут курсировать четыре дневные электрички с увеличенным до 11 количеством вагонов. МЖД просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на нашем сайте, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.