Количество маломобильных пассажиров, получивших помощь на вокзалах Горьковской железной дороги, выросло на 24% в январе-сентябре

11:55

За январь-сентябрь 2022 года на территории вокзальных комплексов Горьковской магистрали специализированную помощь оказали более 15 тыс. маломобильным пассажирам, что на 24% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество заявок в Центр содействия мобильности поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Нижний Новгород (3178 человек), Киров (2878), Казань (1678), Ижевск (1054) и Владимир (739).

Для лиц с ограниченными физическими возможностями на железнодорожных вокзальных комплексах безвозмездно осуществляется помощь по их сопровождению и транспортировке к подвижному составу силами сотрудников специализированной компании.

Кроме того, маломобильным пассажирам предоставляется услуга по транспортировке багажа весом не более 36 кг в количестве не более двух мест, следующих в общих, плацкартных и купейных вагонах, а также не более 50 кг и не более трех мест - в вагонах СВ. Размер ручной клади по сумме трех измерений не должен превышать 180 см.

Напомним, заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.