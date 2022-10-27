Расписание пригородных поездов Светлогорского и Гурьевского направлений Калининградской железной дороги изменяется с 1 ноября

10:38

В связи с плановым ремонтом платформы № 1 на Южном вокзале, с 1 ноября изменяется расписание нескольких пригородных поездов.

В частности, поезд № 6708 с 1 ноября будет следовать в 11:14 из Светлогорска в Калининград до Южного вокзала, прибывать на одну минуту раньше, чем в действующем расписании — в 12:12 (за счет сокращения время стоянки поезда для посадки/высадки пассажиров на Северном вокзале). Поезд № 6711 будет отправляться в Светлогорск так же с Южного вокзала, но на одну минуту позже — в 12:24, при этом время отправления с Северного вокзала не изменится.

Поезд № 6361/6362 сообщением Калининград — Гурьевск продолжит курсировать с Южного вокзала. Время отправления изменится на 5 минут — 8:50 (вместо 8:55). По сравнению с действующим сейчас расписанием время прибытия на остановки в пути следования изменяется на 3 минуты. На конечную станцию Гурьевск Новый поезд будет прибывать в 9:17.

С расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, на сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.