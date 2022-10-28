Расписание нескольких пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги изменится 31 октября

10:33

31 октября изменится расписание пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги в связи со сменой стрелочного перевода на станции Александров.

Обращаем внимание пассажиров, что 31 октября будут выведены из расписания несколько пригородных поездов сообщением:

Cергиев Посад – Москва: № 6223 отправлением в 10:03, № 6245 (в 17:18) и № 6249 (в 18:11);

Москва – Сергиев Посад: № 6234 (в 16:18), № 6246 (в 19:21) и № 6252 (в 20:42).

А также электрички № 6335 Александров – Москва (в 17:37), № 6066 Москва – Пушкино (в 19:55), № 6506 Москва – Болшево (в 12:36), № 6509 Болшево – Москва (в 15:03).

Московская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.