Инженерные системы и пассажирскую инфраструктуру Ладожского вокзала Санкт-Петербурга отремонтируют до конца 2023 года

10:28

На Ладожском вокзале Санкт-Петербурга в 2022 году начаты работы по обновлению инженерных систем и пассажирской инфраструктуры.

На первом этапе были отремонтированы системы водоснабжения и отопления вокзального комплекса, выполнена установка четырех подъемников для маломобильных групп пассажиров, осуществлена замена двух эскалаторов, а также дверей входной группы вестибюля, ведущего к метрополитену. Кроме того, заменено напольное покрытие в залах ожидания на четвертом этаже.

На фасаде вокзала установлены новые вывески с логотипом ОАО «ЖД» и надписью «Санкт-Петербург». До конца 2022 года планируется завершить работы по обновлению кровельного покрытия здания.

В рамках продолжения работ в 2023 году запланирована замена еще двух эскалаторов, ведущих от метро к вокзалу и к пригородным поездам. Также будут заменены скамейки в зале ожидания, они будут оборудованы местами для зарядки телефонов и подстаканниками.

Запланирована замена вывесок «Ладожский вокзал», которые симметрично расположены на башнях, а также фасадных панелей здания и напольного покрытия вестибюля, примыкающего к выходу из метро.

Кроме того, специалисты заменят лестничный сход на Зольную улицу и проведут работы по модернизации парковочного пространства с автоматизацией въезда и выезда. Будет реализована безлюдная технология и система Fast Track, которая позволяет самостоятельно рассчитывать стоимость пребывания на стоянке в зависимости от времени, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.