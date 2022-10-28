Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Инженерные системы и пассажирскую инфраструктуру Ладожского вокзала Санкт-Петербурга отремонтируют до конца 2023 года

2022-10-28 10:28
Инженерные системы и пассажирскую инфраструктуру Ладожского вокзала Санкт-Петербурга отремонтируют до конца 2023 года
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Ладожском вокзале Санкт-Петербурга в 2022 году начаты работы по обновлению инженерных систем и пассажирской инфраструктуры.

На первом этапе были отремонтированы системы водоснабжения и отопления вокзального комплекса, выполнена установка четырех подъемников для маломобильных групп пассажиров, осуществлена замена двух эскалаторов, а также дверей входной группы вестибюля, ведущего к метрополитену. Кроме того, заменено напольное покрытие в залах ожидания на четвертом этаже.

На фасаде вокзала установлены новые вывески с логотипом ОАО «ЖД» и надписью «Санкт-Петербург». До конца 2022 года планируется завершить работы по обновлению кровельного покрытия здания.

В рамках продолжения работ в 2023 году запланирована замена еще двух эскалаторов, ведущих от метро к вокзалу и к пригородным поездам. Также будут заменены скамейки в зале ожидания, они будут оборудованы местами для зарядки телефонов и подстаканниками.

Запланирована замена вывесок «Ладожский вокзал», которые симметрично расположены на башнях, а также фасадных панелей здания и напольного покрытия вестибюля, примыкающего к выходу из метро.

Кроме того, специалисты заменят лестничный сход на Зольную улицу и проведут работы по модернизации парковочного пространства с автоматизацией въезда и выезда. Будет реализована безлюдная технология и система Fast Track, которая позволяет самостоятельно рассчитывать стоимость пребывания на стоянке в зависимости от времени, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru