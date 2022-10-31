Скорые пригородные поезда «Ласточка» в Башкирии будут курсировать ежедневно по маршруту Уфа – Улу-Теляк - Аша

С 7 ноября у жителей и гостей Республики Башкортостан и Челябинской области появится возможность ежедневно путешествовать и совершать деловые поездки в современных и комфортных электропоездах «Ласточка» по маршруту Уфа – Улу-Теляк – Аша.
Такое решение принято при поддержке министерств транспорта Республики Башкортостан и Челябинской области и обусловлено высокой популярностью маршрута среди населения.
Скорому поезду «Ласточка» по маршруту Уфа – Аша установлено следующее расписание:
Время указано местное.
Купить билеты на пригородный поезд можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах АО «Башкортостанская ППК». Действуют федеральные и региональные льготы. Кроме того, на территории Республики Башкортостан для платной категории пассажиров при приобретении билета через мобильное приложение «ЖД Пассажирам» предоставляется скидка до 10% от стоимости проезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.
* «Ласточки» – подвижной состав нового поколения. Каждый вагон оборудован климатической установкой. Обеззараживание воздуха ведется при помощи ультрафиолетовых ламп, они полностью безопасны для человека, так как находятся под крышей вагона. В салоне есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа. В головных вагонах расположены туалетные комнаты. В поезде также предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями и подъемники для их посадки и высадки.