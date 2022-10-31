Скорые пригородные поезда «Ласточка» в Башкирии будут курсировать ежедневно по маршруту Уфа – Улу-Теляк - Аша

14:47

С 7 ноября у жителей и гостей Республики Башкортостан и Челябинской области появится возможность ежедневно путешествовать и совершать деловые поездки в современных и комфортных электропоездах «Ласточка» по маршруту Уфа – Улу-Теляк – Аша.

Такое решение принято при поддержке министерств транспорта Республики Башкортостан и Челябинской области и обусловлено высокой популярностью маршрута среди населения.

Скорому поезду «Ласточка» по маршруту Уфа – Аша установлено следующее расписание:

№ 7156 Уфа (отпр. 09:00) – Улу-Теляк (приб. 10:25, отпр. 10:26) – Аша (приб. 10:46);

№ 7153 Аша (отпр. 12:15) – Улу-Теляк (приб. 12:35, отпр. 12:36) – Дема (приб.14:23).

Время указано местное.

Купить билеты на пригородный поезд можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах АО «Башкортостанская ППК». Действуют федеральные и региональные льготы. Кроме того, на территории Республики Башкортостан для платной категории пассажиров при приобретении билета через мобильное приложение «ЖД Пассажирам» предоставляется скидка до 10% от стоимости проезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

* «Ласточки» – подвижной состав нового поколения. Каждый вагон оборудован климатической установкой. Обеззараживание воздуха ведется при помощи ультрафиолетовых ламп, они полностью безопасны для человека, так как находятся под крышей вагона. В салоне есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа. В головных вагонах расположены туалетные комнаты. В поезде также предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями и подъемники для их посадки и высадки.