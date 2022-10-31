Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание поездов ряда направлений Московской железной дороги и двух диаметров изменится в ноябре в связи с развитием инфраструктуры

2022-10-31 10:31
В ноябре изменится расписание пригородных поездов на шести направлениях Московской железной дороги, МЦД-1 и МЦД-2 в связи с модернизацией железнодорожной и строительством новой пассажирской инфраструктуры.

На Курском направлении 1-3, 6-18 и 22-27 ноября в ночные часы железнодорожники проведут модернизацию объектов энергообеспечения на участке Красный Строитель – Подольск. На Рижском направлении с 01:30 4 ноября до 04:30 5 ноября переключат II главный путь на новую ось на станции Рижская, что необходимо для запуска поездов МЦД-4. В связи с этим ряд пригородных электричек Курского, Рижского направлений и МЦД-2 выведут из расписания, некоторые проследуют по укороченному маршруту.

На Савеловском направлении 5-6, 12 и 19 ноября в ночные часы на остановочном пункте Марк, 1-3 и 5-12 на перегоне Лобня – Аэропорт Шереметьево, а в будние дни с 1 по 30 ноября в дневное время на участке Вербилки – Талдом будет проведена модернизация контактной сети. Аналогичные работы пройдут на участке Одинцово – Голицыно Белорусского направления с 1 по 30 ноября в ночные часы. 8 и 9 ноября на станции Вербилки заменят стрелочный перевод, что отразится на расписании Савеловского направления, МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево.

Кроме того, на станции Кунцево Белорусского направления продолжается строительство эстакады Северного дублера Кутузовского проспекта. В связи с этим в ночь на 7, 12, 15 и 23 ноября несколько электричек до станции Усово и обратно выведут из расписания.

На Горьковском направлении, в связи с путевым развитием на станции Железнодорожная, со 2 ноября отменяются несколько электричек, курсирующих на участке Железнодорожная – Карачарово.

На Казанском направлении 8-11 и 14-16 ноября железнодорожники проведут ремонтно-путевые работы на участке Авсюнино – Шатура, что отразится на расписании поездов Черустинской ветки.

Возможны точечные корректировки в расписании пригородных поездов.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на нашем сайте, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

