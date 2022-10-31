Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезда из Москвы начнут останавливаться на платформе Серп и Молот с 31 октября

2022-10-31 09:38
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 31 октября пригородные поезда Горьковского направления МЖД, следующие из Москвы, начнут останавливаться на временной платформе Серп и Молот для посадки и высадки пассажиров. С мая 2022 года остановка не осуществлялась из-за реконструкции путевой инфраструктуры на станции Москва-Курская, необходимой для запуска МЦД-4.

В настоящее время строительство нового остановочного пункта Серп и Молот продолжается. Его пассажирская инфраструктура будет отвечать всем современным требованиям комфорта и безопасности. Так, для защиты от осадков 4 островные платформы будут оборудованы навесами на всю длину. Для безопасного выхода на платформы возведут мост-конкорс, в котором разместятся кассы и турникеты, лифты и эскалаторы, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

