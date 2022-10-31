Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый туристический маршрут «Саянский экспресс» появился на Красноярской железной дороге

2022-10-31 09:28
Новый туристический маршрут «Саянский экспресс» появился на Красноярской железной дороге
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Красноярская железная дорога запустила новый мультимодальный туристический маршрут «Саянский экспресс», позволяющий совершить путешествие по югу Красноярского края. Сервис протестировали первые 30 туристов.

«Саянский экспресс» – совместный проект Красноярской железной дороги, компании «Краспригород» и регионального турагентства.

В рамках проекта КрасЖД обеспечивает перевозку участников тура в Минусинск, который является отправной точкой экскурсии. Туроператор отвечает за разработку и организацию историко-культурной программы.

Поездка осуществляется в формате «поезд-отель», когда днем туристы посещают экскурсии, а ночь проводят в поезде – для удобства путешественникам предоставляется комфортабельный вагон, оснащенный системой кондиционирования воздуха, биосанузлом и душевой кабиной.

«Саянский экспресс» включает обзорные автобусные экскурсии по Минусинску и южным районам Красноярского края. В программе – знакомство с достопримечательностями и историческими памятниками территорий, а также посещение историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское».

Проект вошел в программу краевого агентства по туризму – это дает возможность участникам тура приобретать билеты по субсидируемому тарифу.

Следующий рейс «Саянского экспресса» запланирован на ноябрь.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru