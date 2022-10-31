Новый туристический маршрут «Саянский экспресс» появился на Красноярской железной дороге

09:28

Красноярская железная дорога запустила новый мультимодальный туристический маршрут «Саянский экспресс», позволяющий совершить путешествие по югу Красноярского края. Сервис протестировали первые 30 туристов.

«Саянский экспресс» – совместный проект Красноярской железной дороги, компании «Краспригород» и регионального турагентства.

В рамках проекта КрасЖД обеспечивает перевозку участников тура в Минусинск, который является отправной точкой экскурсии. Туроператор отвечает за разработку и организацию историко-культурной программы.

Поездка осуществляется в формате «поезд-отель», когда днем туристы посещают экскурсии, а ночь проводят в поезде – для удобства путешественникам предоставляется комфортабельный вагон, оснащенный системой кондиционирования воздуха, биосанузлом и душевой кабиной.

«Саянский экспресс» включает обзорные автобусные экскурсии по Минусинску и южным районам Красноярского края. В программе – знакомство с достопримечательностями и историческими памятниками территорий, а также посещение историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское».

Проект вошел в программу краевого агентства по туризму – это дает возможность участникам тура приобретать билеты по субсидируемому тарифу.

Следующий рейс «Саянского экспресса» запланирован на ноябрь.