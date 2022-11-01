Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Калининградские пригородные поезда будут курсировать по расписанию выходного дня 4 ноября

2022-11-01 11:26
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В праздничный день, 4 ноября, пригородные поезда на Калининградской железной дороге будут курсировать по расписанию выходного дня.

В частности, в ближайшую пятницу назначены поезда, которые отправляются из Калининграда в Мамоново в 10:10, из Мамоново в Калининград в 16:22; из Калининграда в Багратионовск в 8:35, из Багратионовска в Калининград в 14:14.

При этом поезда «рабочего дня» 4 ноября курсировать не будут.

Обращаем внимание, что в период праздничных и выходных дней поезд из Советска в Калининград будет отправляться 4 ноября в 6:32 и 6 ноября в 17:58. Из Калининграда в Советск – 6 ноября в 18:14.

С расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

