Расписание поездов Ярославского направления Московской железной дороги изменится 4-5 ноября в связи с установкой Николаевского путепровода для МЦД-3

2022-11-01 11:20
Расписание поездов Ярославского направления МЖД изменится 4-5 ноября на период установки пролетного строения двухпутного Николаевского путепровода для пропуска поездов МЦД-3 по Митьковской соединительной ветви, которая свяжет Казанское и Ленинградское направления МЖД.

Путепровод расположится над путями Ярославского направления. Общая длина путепровода 180 метров, вес конструкций – 620 тонн. Для производства работ по продольной надвижке пролетного строения сооружения на опоры (всего 4 опоры) потребуется поочередная приостановка движения по главным путям. Технологическое «окно» назначено в праздничные дни с 5:00 4 ноября по 5:00 5 ноября, когда пассажиропоток минимален.

Обращаем внимание пассажиров, что на период работ внесены существенные корректировки в расписание поездов. Ряд электричек выведены из графика, некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту. Кроме того, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

