Почти 4 млн пассажиров перевезли «Ласточки» в Пермском крае за 4 года

09:47

1 ноября 2022 года исполнилось 4 года с момента запуска в Пермском регионе СвЖД пригородных электропоездов «Ласточка». За это время скоростные электрички перевезли 3,9 млн человек. Пассажиры высоко оценили комфортабельный подвижной состав и удобное расписание этих поездов, поэтому пассажиропоток на тех направлениях, где появляются «Ласточки», постоянно растет.

С 1 ноября 2018 года составы ЭС2Г «Ласточка» начали курсировать на самых востребованных у жителей Прикамья направлениях Пермь-2 – Кунгур и Пермь-2 – Верещагино, при этом время в пути сократилось. В 2019 году, по просьбам пассажиров, маршрут Пермь-2 – Кунгур был продлен до Кишерти. С 1 сентября 2020 года инновационный электропоезд курсирует между Пермью и Краснокамском, а с 20 января 2022 года – между Пермью и Чусовым.

С 30 апреля 2022 года в Пермской городской агломерации СвЖД запустила «Ласточки» по кольцевому маршруту, который связывает левый и правый берега Камы. Запуск кольцевого маршрута наряду с организацией беспересадочного движения пригородных поездов по четырем диаметрам (Чусовскому, Камскому, Сылвенскому, Егошихинскому) стал очередным этапом проекта «Компактный город», который реализуют ОАО «ЖД» и Пермский край.

На данный момент в Пермском крае курсируют 11 электропоездов «Ласточка», ежедневно они совершают свыше 50 рейсов. Перевозки осуществляет АО «Пермская пригородная компания» (ППК).

Уточнить расписание и оформить билеты на пригородные «Ласточки» можно в кассах, терминалах самообслуживания и на сайте ППК, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.