Поезд Деда Мороза в этом году сделает остановки в трех городах Свердловской области

Поезд Деда Мороза в этом году сделает остановки в трех городах Свердловской области

09:21

В этом году Свердловскую область вновь посетит сказочный Поезд Деда Мороза. Он сделает остановки в трех городах: 29 ноября в Каменске-Уральском, а 1 декабря в Екатеринбурге и Первоуральске.

Дед Мороз из Великого Устюга путешествует по России в передвижной резиденции: поезде, специально подготовленном для него ОАО «ЖД». Главный зимний волшебник дарит новогоднее настроение жителям страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг. Поезд проедет по железным дорогам России более 33 тыс. км. Его маршрут пройдет через 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера. Во главе состава – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

В городах, где поезд делает остановки, юных гостей и их родителей на перроне ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. На железнодорожных вокзалах в Каменске-Уральском, Екатеринбурге и Первоуральске во встрече Деда Мороза могут принять участие все желающие.

В Каменске-Уральском и Екатеринбурге также предусмотрена возможность посещения передвижной резиденции (по заранее приобретенному билету в соответствии с указанным в нем временем посещения). Подробнее – в расписании следования Поезда Деда Мороза на нашем сайте, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Поезд Деда Мороза – это уникальный совместный проект ОАО «ЖД» и правительства Вологодской области. В составе празднично оформленной передвижной резиденции Деда Мороза – 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т.д.