Установлено пролетное строение нового путепровода в районе остановочного пункта Малино для МЦД-3

16:36

В прошедшие выходные проведены основные работы по надвижке пролетного строения новой путепроводной развязки в районе остановочного пункта Малино Ленинградского радиального направления. Новая путепроводная развязка обеспечит пропуск поездов МЦД-3 и их оборот на станции Крюково. Длина пролетного строения составляет 110 метров, вес – 830 тонн. Сборка конструкции велась на стапелях стройплощадки в Малино, установка производилась методом продольной надвижки. Параллельно ведется формирование земляного полотна для укладки путей к новому путепроводу. Запуск развязки панируется в следующем году с открытием движения на МЦД-3.

Дополнительные путепроводы строятся на станции Ховрино Ленинградского направления и на Митьковской соединительной ветви – Николаевский и Русаковский.

Николаевский путепровод строится над путями Ленинградского и Ярославского направлений. Русаковский путепровод возводится непосредственно для путей МЦД-3 в месте пересечения с одноименной улицей.

В настоящее время на станции Москва-Пассажирская-Казанская ведется строительство тоннеля, который обеспечит связь Казанского и Ленинградского направлений через Митьковскую соединительную ветвь, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.