Открыта продажа билетов на пригородный поезд «Орлан» сообщением Челябинск – Екатеринбург. В первый рейс он отправится 11 ноября. Поезд будет курсировать ежедневно, время в пути составит 3 часа 56 минут. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Из Челябинска поезд № 7123/7125 будет отправляться в 06:50 (здесь и далее время местное), прибывать в Екатеринбург в 10:46. Из Екатеринбурга поезд № 7126/7124 будет отправляться в 18:07 и прибывать в Челябинск в 22:04. Предусмотрены остановки на о.п. 236 км, станциях Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей, Полевской, о.п. Первомайская.

На маршруте будет задействован дизель-поезд (рельсовый автобус) РА-3 «Орлан», используемый на неэлектрифицированных участках железных дорог. «Орлан» отличает современный дизайн и продуманная эргономика. Каждый вагон поезда оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха, в головных вагонах расположены санитарные комнаты. В салоне установлены мягкие сидения, есть широкие багажные полки и информационные табло. Созданы условия для поездок маломобильных пассажиров.

Оформить проездные документы на «Орлан» сообщением Челябинск – Екатеринбург можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания СПК, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Билеты продаются без указания мест, приобрести их можно за 10 дней до даты отправления. Действуют все виды льгот, установленных для пригородного железнодорожного транспорта.

Запуск данного поезда стал возможен благодаря взаимодействию правительств Свердловской и Челябинской областей, а также двух железных дорог – Свердловской и Южно-Уральской, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.