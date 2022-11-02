Сказочный Поезд Деда Мороза посетит Пермь и Кунгур 2 декабря

10:28

2 декабря сказочный Поезд Деда Мороза посетит Пермский край. В этом году новогодний поезд совершит здесь две остановки – в Перми и Кунгуре. На железнодорожную станцию Кунгур состав прибудет в 08:10 (здесь и далее время местное), на Пермь-2 – в 13:15.

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг. В составе поезда 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т.д. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

Юных гостей и их родителей на станциях Пермь-2 и Кунгур ждет развлекательная праздничная программа у Поезда Деда Мороза с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе могут принять участие все желающие!

Посещение передвижной резиденции Деда Мороза возможно по заранее приобретенным билетам в соответствии с указанным в билете временем посещения. Подробное описание программы – в расписании следования Поезда Деда Мороза на сайте rzd.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.