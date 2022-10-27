Поезд Деда Мороза в этом году впервые сделает остановку в Тюмени

Поезд Деда Мороза в этом году впервые сделает остановку в Тюмени

15:16

В этом году сказочный Поезд Деда Мороза впервые сделает остановку в Тюмени. На железнодорожный вокзал города состав прибудет 28 ноября в 15:40 по местному времени.

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг. В составе поезда 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т.д. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

Юных гостей и их родителей на вокзале Тюмень ждет развлекательная праздничная программа у Поезда Деда Мороза с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе могут принять участие все желающие!

Посещение передвижной резиденции Деда Мороза возможно по заранее приобретенным билетам в соответствии с указанным в билете временем посещения. Подробное описание программы – в расписании следования Поезда Деда Мороза на нашем сайте.