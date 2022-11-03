В Москве открылся новый ТПУ на станции МЦД-1 Окружная

15:55

В Москве завершилась комплексная реконструкция станции МЦД-1 Окружная. С обновленной пассажирской инфраструктурой ознакомились мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «ЖД» Олег Белозёров.

«Сегодня здесь открывается самый крупный транспортно-пересадочный узел на севере Москвы. Еще несколько лет тому назад здесь была одна платформа. За несколько лет был построен целый ряд уникальных объектов: дмитровское направление Люблинско-Дмитровской линии метро, МЦК, запущено МЦД. И сегодня здесь вестибюлями и переходами соединены все три вида транспорта. Ежедневно новым ТПУ пользуется около 40 тыс. человек, а в ближайшие 2-3 года количество пассажиров увеличится до 80 тысяч», – сказал Сергей Собянин.

«Самое дорогое, что есть у пассажира в большом мегаполисе, – это время. Поэтому сокращение времени и создание комфортной среды для удобных перемещений пассажира является для нас основным приоритетом при строительстве новых объектов. Здесь мы видим мегахаб, где пересадка между различными видами транспорта занимает всего 2-3 минуты, что в 4-5 раз быстрее, чем раньше», – подчеркнул Олег Белозёров.

ТПУ Окружная как современный и мультимодальный транспортный узел объединит одноименные железнодорожные станции МЦД-1, МЦК и Московского метрополитена, а также поезда «Аэроэкспресс», следующие до/из аэропорта Шереметьево, и множество маршрутов городского наземного транспорта. Кроме того, пешеходный тоннель и переходы также позволили улучшить транспортную доступность для жителей района.

Новый пассажирский терминал (северный вестибюль) станции Окружная возведен по индивидуальному проекту и представляет собой трехэтажное здание общей площадью почти 3,5 тыс. кв. метров с доступной средой и организованными транспортными потоками. Он оснащен передовыми отечественными технологиями: системами отопления, вентиляции, видеонаблюдения, информационно-техническими и автоматизированными системами оповещения пассажиров, а также интуитивно-понятными навигационными системами.

По словам Олега Белозёрова, ТПУ Окружная отвечает самым современным требованиям комфорта и безопасности, а также удобен абсолютно всем пассажирам, включая маломобильных граждан. Здесь есть кассы с заниженным окном и индукционными петлями, 6 эскалаторов и 5 лифтов, комната матери и ребенка с пеленальным столиком, санитарные комнаты и т. д.

Вся территория станции оснащена бесшовным Wi-Fi: благодаря этой технологии, единожды авторизовавшись в сети, мобильное устройство незаметно для абонента переключается между роутерами – и пассажир постоянно находится онлайн в любой точке станции. Также здесь проведена работа по созданию аромамаркетинга, для чего на станции установлены автоматические аромамашины.

Необходимо отметить, что реконструкция станции Окружная велась поэтапно, по специальной технологии без остановки движения поездов. Это позволило пассажирам пользоваться станцией в этот период. Сначала были поочередно построены и открыты две новые платформы ближе к МЦК на новых путепроводах и южный вестибюль. Затем началось возведение второго, северного, вестибюля, для прохода к которому были удлинены платформы. Платформы оснащены навесами на всю длину, удобной навигацией. Здесь оборудовано светодиодное освещение, установлены лавочки и урны.

Олег Белозёров отметил, что в настоящее время работы по строительству московских центральных диаметров продолжаются. На Савеловском направлении МЦД-1 строится новая станция – Петровско-Разумовская и ведется реконструкция станций Тимирязевская, Лианозово и Беговая, а также реконструкция узкого участка Белорусский вокзал – Савеловский вокзал для укладки дополнительных главных путей для МЦД-4. Кроме того, на Белорусском вокзале в части инфраструктуры МЦД перестраиваются пассажирские платформы № 5 и № 6, а также будет построен пешеходный переход.