Новые комфортабельные вагоны начнут курсировать в составе туристических поездов на Горьковской магистрали с 20 ноября

2022-11-09 13:54
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

20 ноября в 09:20 из Нижнего Новгорода в Семенов Нижегородской области отправится туристический поезд с подвижным составом нового типа.

Пассажирские вагоны с местами для сидения произведены Тверским вагоностроительным заводом в 2022 году. Каждый вагон оборудован установкой кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением, кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

В отделке салонов использованы современные материалы и комплектующие, позволяющие создать для пассажира максимально комфортные условия проезда.

В рамках экскурсии туристы побывают на фабрике «Хохломская роспись», научатся расписывать матрешек, погрузятся в атмосферу старинного купеческого города с помощью увлекательных интерактивных представлений.

Узнать подробности о программе поездки «Семеновский торжок», а также приобрести билеты можно у туроператоров Нижнего Новгорода, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

