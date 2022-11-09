Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание ряда пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги изменится 12 ноября в связи с переключением пути на станции Переделкино

2022-11-09 09:46
В предстоящие выходные в расписании пригородных поездов Киевского направления МЖД внесены значительные изменения. Это связано с переключением пути на новую ось на станции Переделкино.

Технологическое «окно» назначено с 1:30 12 ноября до 4:00 13 ноября, в выходные дни, когда пассажиропоток минимален. Железнодорожники проведут переключение пути на участке протяженностью 750 метров, что позволит продолжить работы по формированию земляного полотна для укладки дополнительных путей.

На период работ движение поездов организуют по одному пути. В связи с этим из расписания выведут ряд пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями Солнечная, Внуково, Апрелевка, Нара, а также аэропортом Внуково. У некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

