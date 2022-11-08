Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новые комфортабельные вагоны начали курсировать в составе пригородных поездов в Свердловской области и ХМАО-Югре

2022-11-08 15:17
Новые комфортабельные вагоны начали курсировать в составе пригородных поездов в Свердловской области и ХМАО-Югре
На Свердловскую железную дорогу в рамках программы ОАО «ЖД» по обновлению подвижного состава для пригородных перевозок поступило 35 комфортабельных вагонов с местами для сидения. Их поэтапно включают в составы действующих пригородных поездов на локомотивной тяге на направлениях Серов – Приобье, Серов – Сосьва, Екатеринбург – Верхний Уфалей, Екатеринбург – Тавда – Устье-Аха.

Подвижной состав произведен на Тверском вагоностроительном заводе в соответствии с современными требованиями безопасности и комфорта. Вагоны оснащены кондиционерами, системами обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами. В салонах установлены удобные кресла, розетки для зарядки мобильных устройств, имеются информационные табло.

Холдинг «ЖД» проводит последовательное обновление подвижного состава для пригородных перевозок в регионах. Напомним, в августе этого года на СвЖД поступило 11 современных пассажирских вагонов с местами для сидения. Они уже курсируют в составах пригородных поездов на локомотивной тяге на направлении Екатеринбург – Егоршино – Алапаевск. Еще 20 вагонов магистраль получила ранее – в 2020 году. Кроме того, за последние три года пригородный парк СвЖД обновился за счет поступления 10 электропоездов «Ласточка» и четырех рельсовых автобусов «Орлан». Современный подвижной состав задействован для перевозки пассажиров в Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре и Пермском крае, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

