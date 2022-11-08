Перевозки пассажиров скоростными поездами «Ласточка» в сообщении Москва - Нижний Новгород выросли на 5% в январе-октябре

14:05

За 10 месяцев 2022 года скоростными поездами по маршруту Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород перевезено более 2,6 млн пассажиров, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, скоростные перевозки осуществляются на электропоездах «Ласточка» в 5-ти и 10-ти вагонном исполнении. Компания следит за изменениями спроса на пассажирские перевозки, при необходимости увеличивая составность поездов. Так, в ноябрьские праздничные дни (с 3 по 6 ноября) скоростными «Ласточками» между Москвой и Нижним Новгородом было перевезено 44 тыс. пассажиров, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.