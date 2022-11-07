Более 300 туристов стали участниками железнодорожного проекта «Яркие выходные на Урале»

16:19

В дни ноябрьских праздников свыше 300 туристов совершили путешествие по маршруту Самара – Уфа – Екатеринбург – Самара на современном двухэтажном поезде. В рамках четырехдневного тура «Яркие выходные на Урале» путешественники познакомились с национальным колоритом и культурой разных народов, а также попробовали традиционные для каждого региона блюда.

В начале путешествия туристы сделали остановку в столице Республики Башкирия, где познакомились с самыми яркими страницами истории города, посетили Национальный музей Республики Башкортостан и увидели выступление лучников и кураистов.

Далее поезд доставил туристов в Екатеринбург, где за один день они посетили монастырский комплекс на Ганиной Яме, музейный комплекс военной и гражданской техники, экспозицию камней и минералов в галерее «Главный проспект» и другие объекты.

В состав поезда были включены комфортабельные вагоны категории СВ и купе, оснащенные экологически чистыми туалетными комплексами, системами поддержания микроклимата, розетками для зарядки гаджетов. К услугам пассажиров в составе поезда работал вагон-ресторан.

Отметим, что железнодорожный проект «Яркие выходные на Урале» завоевал первое место в номинации «Лучший межрегиональный маршрут» на Всероссийской туристической премии «Маршрут года – 2022», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.