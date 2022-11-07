C 7 ноября изменяется расписание дневного рейса пригородного поезда «Орлан» на маршруте Димитровград – Ульяновск

14:24

С 7 ноября для удобства жителей Ульяновской области изменяется расписание дневного рейса скорого пригородного поезда «Орлан» на маршруте Димитровград – Ульяновск.

В соответствии с новым расписанием пригородный поезд «Орлан» будет отправляться ежедневно со станции Димитровград в 14:50 и прибывать в Ульяновск в 16:52. Для удобства пассажиров предусмотрены остановки на станциях: Бряндино, Уренбаш, Чердаклы, Совхозный и Верхняя Терраса. Время в пути составит 2 часа 2 минуты.

Напомним, ранее для удобства пассажиров были внесены изменения в график движения утреннего пригородного поезда «Орлан» на маршруте Димитровград – Ульяновск, который теперь отправляется ежедневно со станции Димитровград в 06:27 и прибывает в Ульяновск в 08:09.

Время указано местное.

С актуальной информацией о расписании движения поездов можно ознакомиться на информационных стендах на станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.