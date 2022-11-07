Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

C 7 ноября изменяется расписание дневного рейса пригородного поезда «Орлан» на маршруте Димитровград – Ульяновск

2022-11-07 14:24
C 7 ноября изменяется расписание дневного рейса пригородного поезда «Орлан» на маршруте Димитровград – Ульяновск
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 7 ноября для удобства жителей Ульяновской области изменяется расписание дневного рейса скорого пригородного поезда «Орлан» на маршруте Димитровград – Ульяновск.

В соответствии с новым расписанием пригородный поезд «Орлан» будет отправляться ежедневно со станции Димитровград в 14:50 и прибывать в Ульяновск в 16:52. Для удобства пассажиров предусмотрены остановки на станциях: Бряндино, Уренбаш, Чердаклы, Совхозный и Верхняя Терраса. Время в пути составит 2 часа 2 минуты.

Напомним, ранее для удобства пассажиров были внесены изменения в график движения утреннего пригородного поезда «Орлан» на маршруте Димитровград – Ульяновск, который теперь отправляется ежедневно со станции Димитровград в 06:27 и прибывает в Ульяновск в 08:09.

Время указано местное.

С актуальной информацией о расписании движения поездов можно ознакомиться на информационных стендах на станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru