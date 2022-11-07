Почти 9 млн пассажиров перевезли пригородные поезда «Ласточка» в Свердловской области за 7 лет

14:14

«Ласточкам» на СвЖД исполнилось 7 лет. За это время (с 5 ноября 2015 года) пригородные поезда «Ласточка» в Свердловской области перевезли почти 9 млн пассажиров. Ежедневно «Ласточки» совершают более 20 рейсов, перевозя порядка 4,5 тыс. человек. Жителей региона привлекают комфортабельный подвижной состав, удобный график движения и оптимальная стоимость проезда.

В направлении Нижнего Тагила скоростные электрички перевезли почти 6 млн пассажиров, в направлении Каменска-Уральского – более 2 млн, в направлении Шали – около 1 млн человек.

Сейчас в Свердловской области «Ласточки» курсируют из Екатеринбурга в Нижний Тагил, Серов (через Кушву), в Шалю и Кузино (через Первоуральск) и в Каменск-Уральский. Со 2 сентября 2022 года СвЖД запустила «Ласточки» по маршруту Екатеринбург – Качканар, с 17 октября – из Екатеринбурга в Красноуфимск.

В «Ласточке» есть все для комфортной поездки: каждый вагон оборудован климатической установкой с системой фильтрации воздуха, в салоне есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и колясок. В головных вагонах расположены биотуалеты.

Оформить проездные документы на пригородные «Ласточки» можно через мобильное приложение «ЖД Пассажирам», а также в кассах, терминалах самообслуживания и на сайте перевозчика – Свердловской пригородной компании (АО «СПК»).