Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Почти 9 млн пассажиров перевезли пригородные поезда «Ласточка» в Свердловской области за 7 лет

2022-11-07 14:14
Почти 9 млн пассажиров перевезли пригородные поезда «Ласточка» в Свердловской области за 7 лет
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Ласточкам» на СвЖД исполнилось 7 лет. За это время (с 5 ноября 2015 года) пригородные поезда «Ласточка» в Свердловской области перевезли почти 9 млн пассажиров. Ежедневно «Ласточки» совершают более 20 рейсов, перевозя порядка 4,5 тыс. человек. Жителей региона привлекают комфортабельный подвижной состав, удобный график движения и оптимальная стоимость проезда.

В направлении Нижнего Тагила скоростные электрички перевезли почти 6 млн пассажиров, в направлении Каменска-Уральского – более 2 млн, в направлении Шали – около 1 млн человек.

Сейчас в Свердловской области «Ласточки» курсируют из Екатеринбурга в Нижний Тагил, Серов (через Кушву), в Шалю и Кузино (через Первоуральск) и в Каменск-Уральский. Со 2 сентября 2022 года СвЖД запустила «Ласточки» по маршруту Екатеринбург – Качканар, с 17 октября – из Екатеринбурга в Красноуфимск.

В «Ласточке» есть все для комфортной поездки: каждый вагон оборудован климатической установкой с системой фильтрации воздуха, в салоне есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и колясок. В головных вагонах расположены биотуалеты.

Оформить проездные документы на пригородные «Ласточки» можно через мобильное приложение «ЖД Пассажирам», а также в кассах, терминалах самообслуживания и на сайте перевозчика – Свердловской пригородной компании (АО «СПК»).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru