На Горьковской железной дороге будет построена новая железнодорожная линия для организации пригородных перевозок на направлении Мыза – Кстово

09:33

3 ноября на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области Горьковская железная дорога получила одобрение по вопросу предоставления территории для строительства новой соединительной железнодорожной линии в районе станции Ройка (Кстовский район Нижегородской области).

Строительство новой железнодорожной ветки длиной 1,3 км запланировано в рамках проекта по запуску пригородных пассажирских перевозок на направлении Мыза – Кстово. Целью проекта является развитие нижегородской агломерации.

Напомним, 4 августа 2022 года начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о взаимодействии при реализации проекта по организации движения пригородных электропоездов сообщением Мыза – Кстово.

Проект предусматривает строительство двух тупиков с пассажирскими платформами на станции Кстово, совмещенного автобусно-железнодорожного транспортно-пересадочного узла в г. Кстово, соединительной петли в районе станции Ройка и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры станции Мыза.

Сейчас Горьковская железная дорога ведет проектирование железнодорожной инфраструктуры. Запуск пригородных электропоездов на направлении Мыза – Кстово запланирован на 2025 год, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.