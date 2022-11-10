Расписание некоторых электричек Казанского направления Московской железной дороги изменится во второй половине ноября в связи с ремонтно-путевыми работами

Так, с 12 по 14 и с 19 по 27 ноября на перегоне Люберцы-1 – Быково технологические «окна» запланированы преимущественно в ночное время с 22:30 до 06:30, а 18 и 21 ноября на перегоне Черусти – Кривандино с 06:00 до 14:00.

Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия.

18 и 21 ноября несколько электричек Черустинской ветки не проследуют на участке Черусти – Куровская: № 6813 Черусти – Москва (в 6:14), № 6835 Черусти – Москва (в 12:50), № 6845 Черусти – Москва (в 15:20), № 6902 Куровская – Черусти (в 6:27), № 6810 Москва – Черусти (в 7:30), № 6822 Москва – Черусти (в 9:15).

Московская железная дорога просит пассажиров и водителей с пониманием отнестись к работам, внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов и планировать поездку заранее, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.