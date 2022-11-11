В Екатеринбург прибыл первый пригородный поезд «Орлан» из Челябинска

В Екатеринбург прибыл первый пригородный поезд «Орлан» из Челябинска

15:14

11 ноября в Екатеринбург прибыл первый пригородный поезд «Орлан» из Челябинска. На первый рейс было продано 105 билетов, наполняемость поезда составила 80%.

«Орлан» будет курсировать ежедневно, время в пути 3 часа 56 минут. Отправление из Челябинска в 06:50 по местному времени (поезд № 7123/7125), из Екатеринбурга в 18:07 (поезд № 7126/7124). Предусмотрены остановки на о.п. 236 км, станциях Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей, Полевской, о.п. Первомайская. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Рельсовый автобус РА-3 «Орлан» имеет современный дизайн и продуманную эргономику. Каждый вагон поезда оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха, в головных вагонах расположены санитарные комнаты. В салоне установлены мягкие сидения, есть широкие багажные полки и информационные табло. Созданы условия для поездок маломобильных пассажиров.

Оформить проездные документы можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания СПК, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Билеты продаются без указания мест, приобрести их можно за 10 дней до даты отправления. Действуют все виды льгот, установленных для пригородного железнодорожного транспорта.

Запуск данного поезда стал возможен благодаря взаимодействию правительств Свердловской и Челябинской областей, а также двух железных дорог – Свердловской и Южно-Уральской, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.