В Екатеринбург прибыл первый пригородный поезд «Орлан» из Челябинска

2022-11-11 15:14
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

11 ноября в Екатеринбург прибыл первый пригородный поезд «Орлан» из Челябинска. На первый рейс было продано 105 билетов, наполняемость поезда составила 80%.

«Орлан» будет курсировать ежедневно, время в пути 3 часа 56 минут. Отправление из Челябинска в 06:50 по местному времени (поезд № 7123/7125), из Екатеринбурга в 18:07 (поезд № 7126/7124). Предусмотрены остановки на о.п. 236 км, станциях Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей, Полевской, о.п. Первомайская. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Рельсовый автобус РА-3 «Орлан» имеет современный дизайн и продуманную эргономику. Каждый вагон поезда оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха, в головных вагонах расположены санитарные комнаты. В салоне установлены мягкие сидения, есть широкие багажные полки и информационные табло. Созданы условия для поездок маломобильных пассажиров.

Оформить проездные документы можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания СПК, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Билеты продаются без указания мест, приобрести их можно за 10 дней до даты отправления. Действуют все виды льгот, установленных для пригородного железнодорожного транспорта.

*****

Запуск данного поезда стал возможен благодаря взаимодействию правительств Свердловской и Челябинской областей, а также двух железных дорог – Свердловской и Южно-Уральской, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

