Около 4 тыс. маломобильных граждан воспользовались услугами сопровождения на вокзале Саратова в январе-октябре, что на треть больше по сравнению с прошлым годом

2022-11-11 16:33
За 10 месяцев 2022 года около 4 тыс. маломобильных граждан воспользовались услугами сопровождения на вокзале Саратова. Это на 32% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Создание максимально комфорт­ных условий для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья – одна из приоритетных задач сотрудников вокзального комплекса.

Саратовский вокзал оснащен специализированными устройствами и приспособлениями для обслуживания маломобильных пассажиров: кнопками вызова персонала, подъемниками, лифтом, гусеничными ступенькоходами, переносными аппарелями, индукционными системами для слабослышащих, креслами-колясками и носилками. Кроме того, оборудованы билетные кассы с пониженными прилавками и специализированные санитарно-гигиенические комнаты. Для слепых и слабовидящих граждан на территории саратовского вокзала установлены тактильные напольные указатели и информационные таблички со шрифтом Брайля.

Также на территории комплекса функционируют справочные видеотерминалы, регулируемые по высоте. С их помощью пассажиры могут узнать информацию о сервисах и услугах, оказываемых на вокзале, в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Для слабослышащих доступна функция сурдопереводчика.

Пассажирам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется ряд специальных услуг. В их число входит встреча, сопровождение, предоставление места на вокзале в период ожидания посадки, оказание помощи при посадке и высадке в поезда дальнего следования, предоставление кресла-коляски или каталки. Все эти услуги оказываются бесплатно.

