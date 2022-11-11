Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В связи с окончанием дачного сезона с 15 ноября изменяется расписание пригородных поездов в Астраханской области

2022-11-11 16:30
В связи с окончанием дачного сезона с 15 ноября изменяется расписание пригородных поездов в Астраханской области
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с окончанием дачного сезона с 15 ноября в Астраханской области отменяются остановки электропоездов № 6041/6042 и № 6043/6044 сообщением Кутум – Аксарайская-2 – Кутум на остановочных пунктах: 1521 км, 1519 км, Рычинский. В результате отмены этих остановок частично изменится расписание движения пригородных поездов, курсирующих между станциями Кутум и Аксарайская-2:

№ 6041 Кутум – Аксарайская-2:  отправление со ст. Кутум в 05:53 (позже на 13 минут), прибытие на ст. Астрахань-1 в 06:06 (позже на 13 минут), прибытие на ст. Аксарайская-2 в 07:17;

№ 6042 Аксарайская-2 – Кутум: отправление со ст. Аксарайская-2 в 08:33 (позже на 11 минут), прибытие на ст. Астрахань-1 в 09:41, прибытие на ст. Кутум в 09:56;

№ 6043 Кутум – Аксарайская-2: отправление со ст. Кутум в 18:04, прибытие на ст. Аксарайская-2 в 19:24 (раньше на 8 минут);

№ 6044 Аксарайская-2 – Кутум: отправление со ст. Аксарайская-2 в 20:15, прибытие на ст. Астрахань-1 в 20:21 (раньше на 8 минут), прибытие на ст. Кутум в 21:36 (раньше на 8 минут).

Более подробную информацию можно узнать на информационных стендах билетных касс или по телефону в Астрахани: +7 (8512) 32-21-78, а также через мобильное приложение «ЖД пассажирам» и на сайте компании АО «Волгоградтранспригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

