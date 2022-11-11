Расписание пригородных поездов в Саратовской области изменится 11 и 12 ноября

16:23

По техническим причинам 11 и 12 ноября в Саратовской области изменяется маршрут следования нескольких пригородных поездов:

№ 6481 Анисовка – Лопуховка 11 ноября проследует по маршруту Правобережный – Лопуховка;

№ 6483 Анисовка – Аткарск 11 ноября проследует по маршруту Правобережный – Аткарск;

№ 6118 Тарханы – Анисовка 11 ноября проследует по маршруту Тарханы – Правобережный;

№ 6434 Аткарск – Анисовка 11 ноября проследует по маршруту Аткарск – Правобережный;

№ 6433 Анисовка – Аткарск 12 ноября проследует по маршруту Саратов-1 – Аткарск.

Также обращаем внимание пассажиров, что 11 ноября отменены рейсы 6 пригородных поездов:

№ 6009 Саратов-1 – Тарханы;

№ 6010 Тарханы – Саратов-1;

№ 6518 Саратов-1 – Красный Кут;

№ 6520 Красный Кут – Александров Гай;

№ 6022 Саратов-1 – Ершов;

№ 6024 Ершов – Озинки.

В субботу, 12 ноября, будут отменены рейсы 4 пригородных поездов:

№ 6519 Александров Гай – Красный Кут;

№ 6517 Красный Кут – Саратов-1;

№ 6023 Озинки – Ершов;

№ 6021 Ершов – Саратов-1.

С подробной информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», по телефону центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный), на информационных стендах билетных касс, а также на сайте АО «Саратовская ППК» , сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.