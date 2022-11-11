Расписание пригородных поездов в Саратовской области изменится 11 и 12 ноября

По техническим причинам 11 и 12 ноября в Саратовской области изменяется маршрут следования нескольких пригородных поездов:
- № 6481 Анисовка – Лопуховка 11 ноября проследует по маршруту Правобережный – Лопуховка;
- № 6483 Анисовка – Аткарск 11 ноября проследует по маршруту Правобережный – Аткарск;
- № 6118 Тарханы – Анисовка 11 ноября проследует по маршруту Тарханы – Правобережный;
- № 6434 Аткарск – Анисовка 11 ноября проследует по маршруту Аткарск – Правобережный;
- № 6433 Анисовка – Аткарск 12 ноября проследует по маршруту Саратов-1 – Аткарск.
Также обращаем внимание пассажиров, что 11 ноября отменены рейсы 6 пригородных поездов:
- № 6009 Саратов-1 – Тарханы;
- № 6010 Тарханы – Саратов-1;
- № 6518 Саратов-1 – Красный Кут;
- № 6520 Красный Кут – Александров Гай;
- № 6022 Саратов-1 – Ершов;
- № 6024 Ершов – Озинки.
В субботу, 12 ноября, будут отменены рейсы 4 пригородных поездов:
- № 6519 Александров Гай – Красный Кут;
- № 6517 Красный Кут – Саратов-1;
- № 6023 Озинки – Ершов;
- № 6021 Ершов – Саратов-1.
С подробной информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», по телефону центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный), на информационных стендах билетных касс, а также на сайте АО «Саратовская ППК» , сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.