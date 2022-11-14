Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ЖД стали лауреатом премии «Транспортная безопасность России-2022»

2022-11-14 12:31
ЖД стали лауреатом премии «Транспортная безопасность России-2022»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Премия учреждена Фондом «Транспортная безопасность» и Ассоциацией «Транспортная безопасность» при поддержке Государственной думы и Министерства транспорта в 2015 году и вручается за лучшие решения в области обеспечения транспортной безопасности РФ.

Экспертный совет премии высоко оценил итоги работы и техническую оснащенность объектов инфраструктуры ОАО «ЖД», а также профессиональный уровень сотрудников.

Компания получила все три награды в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности».

Так, Дирекция железнодорожных вокзалов ОАО «ЖД» заняла первое место в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности». Награду за второе и третье места получили Белорусский вокзал Москвы и вокзал Белгород. Белорусский вокзал отметили как крупный объект пассажирской инфраструктуры, обеспечивающий высокий уровень транспортной безопасности пассажиров, совершающих пересадку на различные виды транспорта. Вокзал Белгород удостоился премии за слаженную работу коллектива вокзального комплекса.

Отметим, что в этом году на вокзалах сотрудниками было проверено более 400 млн единиц багажа, что на 15% больше, чем годом ранее. При этом на четверть выросло и количество обнаруженных при досмотре запрещенных предметов.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru