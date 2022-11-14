ЖД стали лауреатом премии «Транспортная безопасность России-2022»

12:31

Премия учреждена Фондом «Транспортная безопасность» и Ассоциацией «Транспортная безопасность» при поддержке Государственной думы и Министерства транспорта в 2015 году и вручается за лучшие решения в области обеспечения транспортной безопасности РФ.

Экспертный совет премии высоко оценил итоги работы и техническую оснащенность объектов инфраструктуры ОАО «ЖД», а также профессиональный уровень сотрудников.

Компания получила все три награды в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности».

Так, Дирекция железнодорожных вокзалов ОАО «ЖД» заняла первое место в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности». Награду за второе и третье места получили Белорусский вокзал Москвы и вокзал Белгород. Белорусский вокзал отметили как крупный объект пассажирской инфраструктуры, обеспечивающий высокий уровень транспортной безопасности пассажиров, совершающих пересадку на различные виды транспорта. Вокзал Белгород удостоился премии за слаженную работу коллектива вокзального комплекса.

Отметим, что в этом году на вокзалах сотрудниками было проверено более 400 млн единиц багажа, что на 15% больше, чем годом ранее. При этом на четверть выросло и количество обнаруженных при досмотре запрещенных предметов.