Тактовое движение электричек по маршруту Санкт-Петербург – Павловск будет организовано с 11 декабря

12:54

С 11 декабря на участке Санкт-Петербург – Павловск планируется запустить тактовое движение пригородных поездов.

«В рамках сотрудничества ОАО «ЖД» и администрации города мы договорились о том, что с 11 декабря 2022 года будет запущено тактовое движение электричек с десятиминутным интервалом в часы-пик по одному из самых оживленных пригородных направлений – Санкт-Петербург – Павловск», – отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин. Кроме того, он добавил, что запуск тактового движения на участке является не только важным этапом развития Санкт-Петербургского транспортного узла в части пригородных перевозок, но и первым совместным практическим шагом в направлении интеграции железной дороги в систему городского общественного транспорта.

«Мы наблюдаем рост пассажиропотока в пригородно-городском сообщении в Санкт-Петербургском железнодорожном узле. Наибольший прирост как раз приходится на Витебское направление. Поэтому запуск тактового движения между Петербургом и Павловском весьма актуален и отвечает имеющемуся сегодня запросу наших граждан»», – сообщил председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев.

«Наша основная цель – постоянное развитие качества предоставляемых услуг. В часы пик поездка на пригородной электричке от Павловска до центра Санкт-Петербурга составит около 35 минут, благодаря удобному графику не придется запоминать расписание. Зная, что есть установленный интервал движения в 10 минут, пассажир легко просчитает отправление следующего поезда. Такая схема движения позволит быстрее добираться до работы или учебы», – добавил генеральный директор АО «СЗППК» Артем Мирон.