Дневные поезда «Ласточка» будут ходить между Майкопом и Имеретинским Курортом каждый день с 21 ноября

2022-11-09 09:19
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 21 ноября на маршруте Имеретинский Курорт – Майкоп начнет курсировать дневной поезд № 833/834 «Ласточка».

Состав будет ходить по отдельным дням недели: из Имеретинского Курорта – в понедельник, вторник, среду и четверг, из Майкопа – во вторник, среду, четверг и пятницу.

В данный момент между Майкопом и Имеретинским Курортом по определенным дням недели курсирует дневной поезд № 811/812/825/826. От станции Белореченская он ходит объединенным составом с «Ласточкой» сообщением Кавказская – Имеретинский курорт.

Назначаемый поезд будет отправляться с конечных станций и прибывать на них по привычному для жителей Адыгеи и Краснодарского края расписанию. Таким образом, из Майкопа «Ласточки» продолжат уходить каждый день в 07:00 и прибывать на станцию Имеретинский Курорт в 13:00. В обратном направлении отправка в 16:03 и прибытие в столицу Адыгеи в 21:41.

В пути предусмотрены остановки на станциях Белореченская, Хыженская, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Хоста и Адлер.

Подробную информацию о действующем расписании можно получить на сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

