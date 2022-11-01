В ноябрьские праздники на Красноярской железной дороге изменится расписание движения пригородных поездов

В связи с празднованием Дня народного единства на Красноярской железной дороге изменится график движения электропоездов:

3 ноября (в четверг) городские и пригородные поезда будут курсировать по расписанию пятницы.

4 ноября (в пятницу) для всех маршрутов будет действовать субботнее расписание.

5 ноября (в субботу) городские и пригородные поезда будут курсировать по обычному расписанию. Исключение составят дублирующие маршруты выходного дня, которые в этот день будут отменены.

Кроме того, 5 ноября отменяется электропоезд Красноярск – Мана – Красноярск.

6 ноября (в воскресенье) поезда будут следовать согласно утвержденному графику.

Составность электричек на самых популярных направлениях в эти дни увеличится до 6-8 вагонов.

Изменения не коснутся маршрутов Решоты – Чунояр и Ачинск – Лесосибирск в Красноярском крае. Не изменится в ноябрьские праздники и расписание пригородных поездов КрасЖД в Республике Хакасии и Кемеровской области.

Компания «Краспригород» просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.