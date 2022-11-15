Холдинг «ЖД» повышает доступность железнодорожного туризма

10:53

В целях развития внутреннего железнодорожного туризма АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») предлагает туристическим операторам, включенным в Единый Федеральный реестр туроператоров, при бронировании билетов для организованных групп пассажиров воспользоваться специальным статичным тарифом.

Забронировать билеты по спецтарифу можно в купейные вагоны поездов дальнего следования, курсирующих по 15 маршрутам пилотного полигона: Москва – Санкт-Петербург, Москва – Нижний Новгород, Москва – Казань, Москва – Самара, Москва – Воронеж, Москва – Курск, Москва – Белгород, Москва – Петрозаводск, Москва – Саранск, Москва – Пенза, Москва – Саратов, Москва – Чебоксары, Москва – Йошкар-Ола, Москва – Псков, Омск – Новосибирск и обратно.

Учитывая высокий спрос на поездки в период новогодних и рождественских праздников, воспользоваться предложением туристические операторы могут при оформлении билетов для организованной группы на поезда отправлением до 31 января 2023 года. Сделать это можно не позднее, чем за 11 дней до даты поездки.

Новый подход позволит туроператорам формировать пакетные предложения на более выгодных путешественникам условиях даже в высокий сезон.

Это даст дополнительную возможность обеспечить доступность перевозок пассажиров железнодорожным транспортом на туристических маршрутах, в том числе организованных туроператорами, в соответствии с поручением Правительства РФ.

Отметим, что до 31 марта 2023 года на всех направлениях также действуют специальные скидки для организованных групп пассажиров. Предложение актуально при бронировании билетов в вагоны класса «Люкс», СВ и купе, а также в вагоны с местами для сидения скоростных поездов АО «ФПК» (700-й нумерации). В зависимости от количества человек в группе, дней до отправления поезда и даты поездки размер скидки может составить от 5% до 25%.

Специальные скидки для организованных групп пассажиров не суммируются с предложением по спецтарифу для туроператоров.