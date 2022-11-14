Туристический ретропоезд «Уральский экспресс» начнет курсировать с 3 декабря: билеты уже в продаже

17:02

В рамках развития железнодорожного туризма в России холдинг «ЖД» запускает новый туристический ретропоезд на паровозной тяге «Уральский экспресс». Он будет курсировать по выходным дням, начиная с 3 декабря, по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – о. п. Верхняя Пышма Музей. Поездку можно будет совместить с посещением сразу нескольких музеев: в столице Урала – Музея истории, науки и техники СвЖД, в Верхней Пышме – открытой железнодорожной экспозиции, а также музеев военной и автомобильной техники.

В составе ретропоезда – вагоны, стилизованные под эпоху начала XX века, вагон-ресторан и вагон-буфет. Продолжительность путешествия в сторону Верхней Пышмы – 1 час 25 минут. В пути пассажиры смогут сделать памятные снимки в специальном фотокупе, воспользоваться аудиогидом, чтобы послушать увлекательный рассказ о развитии железных дорог. В вагоне-ресторане можно будет попробовать традиционные блюда уральской кухни.

На отрезке от Екатеринбурга до станции Шувакиш экспресс поведет легендарный пассажирский электровоз ЧС2, в народе известный как «Чебурашка». На станции Шувакиш, где начинается неэлектрифицированный участок пути, к поезду будет прицеплен паровоз, чтобы дальше состав следовал на паровой тяге. Туристы смогут понаблюдать за работой локомотивной бригады и сделать фотографии на фоне паровоза, воссозданного вокзала и платформы в историческом стиле. В здании вокзала Шувакиш можно будет почувствовать атмосферу конца XIX – начала XX веков, побывать в кабинете управляющего вокзалом с мебелью и предметами интерьера в стиле того времени.

Приобрести билеты на ретропоезд «Уральский экспресс» можно на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также во всех кассах дальнего следования. При покупке через интернет на странице поиска необходимо задать маршрут Екатеринбург – Верхняя Пышма Музей.

В декабре действует специальное ценовое предложение на билеты: от 299 рублей по полному (взрослому) тарифу. Есть скидки для детей, пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет. Также поездка обойдется дешевле при оформлении билетов «туда-обратно».