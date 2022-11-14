Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Туристический ретропоезд «Уральский экспресс» начнет курсировать с 3 декабря: билеты уже в продаже

2022-11-14 17:02
Туристический ретропоезд «Уральский экспресс» начнет курсировать с 3 декабря: билеты уже в продаже
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках развития железнодорожного туризма в России холдинг «ЖД» запускает новый туристический ретропоезд на паровозной тяге «Уральский экспресс». Он будет курсировать по выходным дням, начиная с 3 декабря, по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – о. п. Верхняя Пышма Музей. Поездку можно будет совместить с посещением сразу нескольких музеев: в столице Урала – Музея истории, науки и техники СвЖД, в Верхней Пышме – открытой железнодорожной экспозиции, а также музеев военной и автомобильной техники.

В составе ретропоезда – вагоны, стилизованные под эпоху начала XX века, вагон-ресторан и вагон-буфет. Продолжительность путешествия в сторону Верхней Пышмы – 1 час 25 минут. В пути пассажиры смогут сделать памятные снимки в специальном фотокупе, воспользоваться аудиогидом, чтобы послушать увлекательный рассказ о развитии железных дорог. В вагоне-ресторане можно будет попробовать традиционные блюда уральской кухни.

На отрезке от Екатеринбурга до станции Шувакиш экспресс поведет легендарный пассажирский электровоз ЧС2, в народе известный как «Чебурашка». На станции Шувакиш, где начинается неэлектрифицированный участок пути, к поезду будет прицеплен паровоз, чтобы дальше состав следовал на паровой тяге. Туристы смогут понаблюдать за работой локомотивной бригады и сделать фотографии на фоне паровоза, воссозданного вокзала и платформы в историческом стиле. В здании вокзала Шувакиш можно будет почувствовать атмосферу конца XIX – начала XX веков, побывать в кабинете управляющего вокзалом с мебелью и предметами интерьера в стиле того времени.

Приобрести билеты на ретропоезд «Уральский экспресс» можно на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также во всех кассах дальнего следования. При покупке через интернет на странице поиска необходимо задать маршрут Екатеринбург – Верхняя Пышма Музей.

В декабре действует специальное ценовое предложение на билеты: от 299 рублей по полному (взрослому) тарифу. Есть скидки для детей, пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет. Также поездка обойдется дешевле при оформлении билетов «туда-обратно».

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru