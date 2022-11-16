Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание пригородных поездов трех направлений МЖД и МЦД-2 изменится с 19 ноября в связи с модернизацией инфраструктуры для будущего МЦД-4

2022-11-16 10:35
Расписание пригородных поездов трех направлений МЖД и МЦД-2 изменится с 19 ноября в связи с модернизацией инфраструктуры для будущего МЦД-4
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В предстоящую субботу в расписание пригородных поездов Курского, Рижского, Киевского направлений МЖД и МЦД-2 будут внесены значительные изменения в связи с модернизацией инфраструктуры для будущего МЦД-4. Технологические «окна» назначены в выходной день, когда пассажиропоток минимален.

Так, на станции Москва-Пассажирская-Курская с 01:30 19 ноября до 04:30 20 ноября железнодорожники проведут переключение II главного пути на новую ось. В будущем это даст возможность освободить территорию для строительства путей будущего МЦД-4. В связи с этим ряд пригородных электричек Курского, Рижского направлений и МЦД-2 выведут из расписания, некоторые проследуют по укороченному маршруту.

На Киевском направлении с 00:01 19 ноября до 04:00 20 ноября проведут переключение 700 м пути на перегоне Крекшино – Апрелевка, что позволит продолжить работы по формированию земляного полотна для укладки дополнительных путей. На период работ движение поездов будет организовано в реверсивном режиме. В связи с этим из расписания выведут ряд пригородных поездов Киевского направления, а также аэроэкспрессов во Внуково.

Кроме того, на трех направлениях у некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru