Расписание пригородных поездов трех направлений МЖД и МЦД-2 изменится с 19 ноября в связи с модернизацией инфраструктуры для будущего МЦД-4

10:35

В предстоящую субботу в расписание пригородных поездов Курского, Рижского, Киевского направлений МЖД и МЦД-2 будут внесены значительные изменения в связи с модернизацией инфраструктуры для будущего МЦД-4. Технологические «окна» назначены в выходной день, когда пассажиропоток минимален.

Так, на станции Москва-Пассажирская-Курская с 01:30 19 ноября до 04:30 20 ноября железнодорожники проведут переключение II главного пути на новую ось. В будущем это даст возможность освободить территорию для строительства путей будущего МЦД-4. В связи с этим ряд пригородных электричек Курского, Рижского направлений и МЦД-2 выведут из расписания, некоторые проследуют по укороченному маршруту.

На Киевском направлении с 00:01 19 ноября до 04:00 20 ноября проведут переключение 700 м пути на перегоне Крекшино – Апрелевка, что позволит продолжить работы по формированию земляного полотна для укладки дополнительных путей. На период работ движение поездов будет организовано в реверсивном режиме. В связи с этим из расписания выведут ряд пригородных поездов Киевского направления, а также аэроэкспрессов во Внуково.

Кроме того, на трех направлениях у некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.