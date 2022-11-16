Между Нижним Новгородом и Кировом будут курсировать «Ласточки-Премиум» вместо обычных

10:26

С 11 декабря по маршруту Нижний Новгород – Киров начнут курсировать скоростные «Ласточки» повышенной комфортности.

В «Ласточке» комплектации ЭС1П «Премиум» представлено 3 класса обслуживания: базовый, эконом и комфорт. В салоне есть все необходимое для комфортного путешествия: кресла с откидывающимися спинками, сидения с индивидуальными розетками, кулеры с питьевой водой; увеличено количество мест для пассажиров с животными до 15, а число санитарных комнат – до 5.

Вагоны адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями: подъемники для инвалидных колясок позволяют осуществлять посадку/высадку с низких платформ, специализированные места оборудованы креплением для инвалидных колясок.

Расписание скоростных поездов «Ласточка» Нижний Новгород – Киров останется прежним. Цена билетов тоже почти не изменится. Так, поездка в базовом классе обслуживания, как и раньше, обойдется в 999 рублей, в экономическом – 1049 рублей, а в классе «комфорт» – 1099 рублей.

Приобрести билеты и получить актуальную информацию о графике движения поездов и стоимости проезда можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.