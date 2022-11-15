Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новые вагоны-бистро начнут курсировать в составах двухэтажных поездов до конца года

2022-11-15 16:32
Пять вагонов-бистро нового модельного ряда получит АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») до конца текущего года.

Их планируется включить в составы поездов № 103/104 Москва – Адлер и № 23/24 Москва – Казань. В настоящее время услугами такого вагона-бистро уже пользуются пассажиры популярного туристического поезда № 928/927 «В Карелию».

Подвижной состав для АО «ФПК» в рамках долгосрочного контракта производит Тверской вагоностроительный завод (входит в состав АО «Трансмашхолдинг»).

Новую модель вагона-бистро отличает усовершенствованный кузов, который позволил расширить салон обеденного зала на втором этаже. Здесь есть не только четырехместные столы, но и продольная стойка с поворотными креслами. В салоне бистро установлены дополнительная кофемашина, две ТВ-панели, информационные табло. Кроме того, предусмотрены надоконные полки для личных вещей пассажиров и стеллаж для багажа.

Места для пассажиров оборудованы зарядными станциями для гаджетов (беспроводные зарядные устройства, розетки, USB-разъемы), кнопками вызова официанта, а также светильниками с двухтоновым режимом работы. В зоне бара на первом этаже расположены барная стойка, посадочные места, ТВ-панель для трансляции развлекательных программ и настенный планшет с меню.

Для более быстрого обслуживания пассажиров на кухне установлены дополнительные микроволновая печь и посудомоечная машина.

Использование пневматической подвески позволяет обеспечить плавный ход вагона.

В вагонах-бистро будет действовать концепция питания, подразумевающая единые меню, цены и оформление, которую компания реализует с 2021 года. Сейчас она внедрена в 13 поездах.

Особенность концепции – в том, что все блюда готовятся на специализированных предприятиях, а в бистро их разогревают и сервируют. Это позволяет ускорить процесс подачи заказа и гарантировать пассажиру высокое качество и свежесть продуктов.

Кроме улучшенной конструкции вагона-бистро нового модельного ряда и современного сервиса по организации питания, путешественников ждут и другие новшества. В планах АО «ФПК» – предоставить пассажирам возможность приобретать билеты в вагон-бистро. Поездка в нем доступна только в дневное время и не может превышать 6 часов.

