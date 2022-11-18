Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Завершены монолитные работы по строительству нового подземного вестибюля и трех платформ на Курском вокзале

2022-11-18 13:55
На Курском вокзале Москвы завершены основные монолитные работы по строительству нового подземного распределительного вестибюля площадью 6 тыс. кв. м и трех платформ. Комплексная реконструкция пассажирской инфраструктуры вокзала ведется для двух диаметров – МЦД-2 и МЦД-4.

Всего здесь будет реконструировано 7 платформ, которые оснастят навесами от осадков, энергоэффективным освещением и удобной навигацией. Платформы возводятся поочередно, что позволяет пассажирам пользоваться инфраструктурой в период работ.

Спуски в новый вестибюль с каждой из трех новых платформ будут оборудованы эскалаторами и лифтами. В помещениях вестибюля появятся комфортабельный зал ожидания, кассовая зона, санитарные комнаты. Вестибюль будет соединен с двумя действующими тоннелями, через которые можно будет выйти на городскую территорию или сделать пересадку в метро и на другие виды городского транспорта. Сами тоннели расширят, обновят отделку, установят современное освещение и навигацию.

В настоящее время работы развернуты в тоннелях № 3 и № 2. Для выхода на платформы двух диаметров в тоннеле № 2 будет построено помещение с турникетно-кассовой зоной.

Завершить реконструкцию планируется в 2023 году.

