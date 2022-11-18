Поезд Деда Мороза в 2022 году посетит 7 городов в границах Московской железной дороги

11:30

В этом году сказочный Поезд Деда Мороза посетит 7 городов в границах Московской железной дороги:

Курск (21 декабря);

Орел и Брянск (22 декабря);

Калугу и Тулу (23 декабря);

Москву (24 и 25 декабря на Белорусском вокзале);

Смоленск (26 декабря).

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг. В составе поезда – 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т. д. Во главе состава – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

В городах, где поезд делает остановки, юных гостей и их родителей на перроне ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе могут принять участие все желающие.

Посещение передвижной резиденции Деда Мороза возможно по заранее приобретенным билетам в соответствии с указанным в билете временем посещения. Билеты начнут поступать в продажу с 21 ноября на нашем сайте в разделе «Путешествуй с ЖД/Поезд Деда Мороза», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.