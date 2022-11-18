Холдинг «ЖД» увеличил объем закупки новых вагонов в 2022 году

10:22

АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») увеличило объем закупки вагонов для поездов дальнего следования в 2022 году до 489 единиц. Это на 25% больше ранее запланированных объемов (389 вагонов) и на 12% больше объемов прошлого года, когда было закуплено 436 вагонов.

При этом инвестиции в закупку нового подвижного состава в текущем году составят 35,3 млрд рублей, что на 34% больше, чем в прошлом году.

В общем объеме закупки 2022 года предусмотрен 381 одноэтажный вагон (плацкартные, купейные, вагоны-рестораны и штабные вагоны): 310 единиц выполнены в виде двухвагонных сцепов, 71 вагон – в стандартной конфигурации.

Также в рамках закупки компания получит 108 двухэтажных вагонов (купейные, вагоны-рестораны и штабные вагоны), из них 49 – вагоны партии «2020» с увеличенным пространством для пассажиров верхних полок второго этажа.

По состоянию на конец октября 2022 года в адрес компании поступило 214 вагонов: 130 одноэтажных и 84 двухэтажных. Новые вагоны планируется включить в составы популярных поездов, например, № 19/20 «Премиум» Ростов-на-Дону – Москва, № 11/12 «Премиум» Анапа – Москва и № 9/10 «Саратов» Саратов – Москва.

Кроме того, парк АО «ФПК» пополняется вагонами, в которых предусмотрены специализированные детские купе, создающие более комфортные условия проезда семей с детьми. Всего в текущем году ожидается поставка более 200 таких вагонов. Вагоны с детскими купе уже курсируют в поездах № 104/103 Адлер – Москва, № 24/23 «Двухэтажный» Москва – Казань, № 9/10 «Жигули» Самара – Москва, № 31/32 «Вятка» Киров – Москва, № 125/126 «Шексна» Москва – Череповец, № 137/138 Оренбург – Самара – Москва.

Новый подвижной состав оборудован всем необходимым для комфортной поездки: системами поддержания микроклимата и обеззараживания воздуха, биотуалетами, розетками и USB-портами для зарядки мобильных устройств и др.