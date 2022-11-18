Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В медиацентре поезда «Сапсан» появились образовательные разделы

2022-11-18 10:18
ОАО «ЖД» и Санкт-Петербургский университет (СПбГУ) запустили в медиацентре высокоскоростных поездов «Сапсан» образовательные разделы.

Теперь пассажиры во время поездки могут просматривать адаптированные лекции экспертов СПбГУ по истории и восточным языкам, основанные на онлайн-курсах «Всеобщая история», «История России», «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», «Китайский для начинающих» и «Корейский для начинающих». Специально для иностранных пассажиров в раздел включен онлайн-курс русского языка «Russian for Beginners».

По многочисленным просьбам пассажиров в медиацентре поезда появился аудиогид «Интересное на маршруте». В этом разделе представлено 33 эпизода общей продолжительностью чуть более двух часов, которые посвящены интересным историческим фактам и достопримечательностям, расположенным по маршруту следования поезда «Сапсан».

Чтобы начать смотреть лекции или слушать аудиогид, пассажирам необходимо подключиться к порталу «SAPSAN.MEDIA» со своего устройства во время поездки.

В дальнейшем планируется расширять образовательный раздел новыми курсами и лекциями.

